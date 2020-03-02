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    • 02.03.2020 16:29
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    Tekin'in ölümle savaşı: 159. yeni bölüm fragmanı yayına geldi mi? Hızır, Boran'ın infazı için...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 158. bölümüyle izleyenleri ekranları başına kilitledi. 158. bölümde uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Son sahnede Boran'ın Bicolara ve Tufan'a saldırısı dikkat çekerken Tekin'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla 159. yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

    EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayına geldi mi?

    Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Heyecan dolu bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam etti. İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır.

    DEMET, BORAN'IN ELİNDE

    Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.

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