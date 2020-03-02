Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Heyecan dolu bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam etti. İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır.

DEMET, BORAN'IN ELİNDE

Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.