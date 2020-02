Birkaç aydır Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Hadise'den duygusal hamle... Yıldırım'ın köpeği 'Benek'le paylaştığı karelerle aşkı ele veren popçu, iddialara göre bu yüzden ünlü oyuncuyu kızdırdı. İlişkilerinde kriz çıktığı konuşulan ikiliden Hadise'nin 'Benek'le olan fotoğrafını silmesi, iddiaları doğrular gibiydi. Ancak 34 yaşındaki şarkıcı, önceki gün yaptığı paylaşımla aşkının arkasında durduğunu gösterdi.



Not Defteri, birbirlerinden ayrılmak zorunda kalıp yıllar sonra buluşan aşıkların hikayesini anlatıyor.

'ZOR OLACAK...'

Hadise, 'Not Defteri' adlı Hollywood filminden paylaştığı şu replikle Yıldırım'a seslendi: "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün."



Yıldırım, güzel popçunun aksine ilişkisiyle ilgili tek bir paylaşım yapmadı.