Hadise, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım
Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığına yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilen Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise, geçtiğimiz Kasım ayında gazetecilere "Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz? 'Ben aşığım, hayatımda biri var' demeyeceğim. Onunla çekilmiş fotoğraflarımı paylaşmayacağım. Ben öyle biri değilim ve hiç olmadım." demişti. Bu açıklamasının ardından tam 3 ay geçti. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hadise ise magazin gündemini sallayan aşk iddialarının ardından yaptığı paylaşımla, "Hadise aşkını itiraf etti" dedirtti. İşte Hadise - Kaan Yıldırım aşkının detayları...
18.02.2020 12:50
- Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32
HADİSE'NİN EVİNDE BİRLİKTE KALIYORLAR!
Gecce'de yer alan habere göre, çiftin aşkıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. 1 aydır aşk yaşayan çiftin, bir süredir Hadise'nin İstinye'deki evinde beraber yaşadığı iddia edildi.
İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşkını itiraf eder nitelikteki paylaşımı...
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