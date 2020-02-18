Hadise, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Hadise geçtiğimiz hafta bir köpekle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlandı. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları ise Hadise'nin fotoğrafındaki köpeğin Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanan Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek olduğunu iddia etti.