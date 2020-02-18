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Hadise, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığına yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilen Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise, geçtiğimiz Kasım ayında gazetecilere "Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz? 'Ben aşığım, hayatımda biri var' demeyeceğim. Onunla çekilmiş fotoğraflarımı paylaşmayacağım. Ben öyle biri değilim ve hiç olmadım." demişti. Bu açıklamasının ardından tam 3 ay geçti. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hadise ise magazin gündemini sallayan aşk iddialarının ardından yaptığı paylaşımla, "Hadise aşkını itiraf etti" dedirtti. İşte Hadise - Kaan Yıldırım aşkının detayları...

18.02.2020 12:50 - Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32
Hadise Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Hadise geçtiğimiz hafta bir köpekle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlandı. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları ise Hadise'nin fotoğrafındaki köpeğin Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanan Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek olduğunu iddia etti.

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Hadise Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun da Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hadise Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Tüm bu iddialardan sonra gözler muhteşem 4'lüye çevrildi. Her gün sosyal medya hesapları takip edilen Hadise, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Hadise Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

Adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, gündeme rağmen yaptığı paylaşımla, "Hadise aşkını itiraf etti" dedirtti.

Hadise Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını itiraf etti! İşte şoke eden paylaşım

HADİSE'NİN EVİNDE BİRLİKTE KALIYORLAR!

Gecce'de yer alan habere göre, çiftin aşkıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. 1 aydır aşk yaşayan çiftin, bir süredir Hadise'nin İstinye'deki evinde beraber yaşadığı iddia edildi.

İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşkını itiraf eder nitelikteki paylaşımı...

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