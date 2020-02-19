Eski eşi Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile yeni bir yelken açmasına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan anında misilleme geldi. Oyuncunun, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Önceki gün ise Ezgi Eyüboğlu'ndan bu aşka dair bir paylaşım geldi. 31 yaşındaki başarılı oyuncu, 'kalpli uçan balonla' çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaştı.

İkili, dün de birbirlerini Instagram'da takip etmeye başladı.