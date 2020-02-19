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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    'ın ile aşk yaşamasına Ezgi Eyüpoğlu'ndan misilleme geldi! ile...

    Eski eşi 'ın, ile yeni bir yelken açmasına güzel oyuncu 'ndan anında misilleme geldi. Oyuncunun, 'ın oğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Enginlere sığmıyor

    Eski eşi Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile yeni bir yelken açmasına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan anında misilleme geldi. Oyuncunun, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Önceki gün ise Ezgi Eyüboğlu'ndan bu aşka dair bir paylaşım geldi. 31 yaşındaki başarılı oyuncu, 'kalpli uçan balonla' çektiği selfie'sini hesabından paylaştı.

    İkili, dün de birbirlerini Instagram'da takip etmeye başladı.

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    Haberler Magazin Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşamasına Ezgi Eyüpoğlu'ndan misilleme geldi! Oğulcan Engin ile...
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