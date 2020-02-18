Hadise, geçtiğimiz hafta oyuncu Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle poz vermişti. Bu kareyle de aşkını ifşa eden seksi şarkıcı, dün yine aynı köpekle selfie çekti. Bu paylaşım "Hadise artık aşkını saklamıyor" dedirtti...