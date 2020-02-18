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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    Aşkını ifşa eden , 'ın Benek isimli köpeğiyle bir poz daha verdi

    , geçtiğimiz hafta oyuncu 'ın Benek isimli köpeğiyle poz vermişti. Bu kareyle de aşkını ifşa eden seksi şarkıcı, dün yine aynı köpekle selfie çekti. Bu paylaşım "Hadise artık aşkını saklamıyor" dedirtti...

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