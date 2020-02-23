Ünlü oyuncu ile güzel şarkıcının yıldırım aşkı kısa sürede sona erdi... Belçika doğumlu popçu Hadise, bu yılbaşından beri hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti.
Ancak Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda bir köpekle verdiği pozu herkesten gizlediği aşkını deşifre etmişti.
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Söz konusu karede yer alan köpek, oyuncu Kaan Yıldırım'a aitti. İkilinin aşkı da böylece belgelendi. Hadise, geçtiğimiz gün de Benek isimli köpekle bir kez daha poz verdi ve selfie'sini Instagram hesabına yükledi. Ancak geçtiğimiz gece Benek ile olan karesini hesabından sildi. Bu durum "Aşk erken bitti" yorumları yaptırdı.
Öte yandan Kaan Yıldırım'ın ilişkilerini ifşa eden Hadise'ye çok kızdığı ve aşkın bu yüzden bittiği de iddialar arasında.
Ancak Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda bir köpekle verdiği pozu herkesten gizlediği aşkını deşifre etmişti.
PAYLAŞIMLAR KIZDIRDI
Söz konusu karede yer alan köpek, oyuncu Kaan Yıldırım'a aitti. İkilinin aşkı da böylece belgelendi. Hadise, geçtiğimiz gün de Benek isimli köpekle bir kez daha poz verdi ve selfie'sini Instagram hesabına yükledi. Ancak geçtiğimiz gece Benek ile olan karesini hesabından sildi. Bu durum "Aşk erken bitti" yorumları yaptırdı.
Öte yandan Kaan Yıldırım'ın ilişkilerini ifşa eden Hadise'ye çok kızdığı ve aşkın bu yüzden bittiği de iddialar arasında.
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