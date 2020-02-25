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    • 25.02.2020 10:19
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    25 Şubat! Sezai Harman'ın katili hakkında şok gelişme!

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 64 yaşındaki Sezai Harman'ın şüpheli ölümü araştırılıyor. Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman'ın katili eşi mi? 3 liseli genç kız evden kaçmıştı. Müge Anlı'nın WhatsApp konuşmalarını ifşa ettiği genç kızlar eve geri dönecek mi? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın bugünkü programında. Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri için 25 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayında son dakika gelişmesi! ATV Müge Anlı canlı yayınına katılan 3 anne, kızlarının kaybolduğunu belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Isparta'da 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16) kaybolmadan önce WhatsApp'tan kaçma planı yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı WhatsApp konuşmalarını canlı yayında okudu. Liseli genç kızlar bulunabilecek mi?

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 25 ŞUBAT - TIKLA

    Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!

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