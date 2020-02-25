Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasına evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanarak rakibini 20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray şampiyonluk yarışına katıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde ise Başkan Ali Koç'a ve teknik direktör Ersun Yanal'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar ikiliyi istifaya davet ederken, taraftarlarla tartışan Ali Koç tribünden atladı.

Yenilgi sonrası sinirlerine hakim olamayan şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Seçim döneminde Ali Koç'u destekleyen ünlü şarkıcı, yenilginin ardından faturayı Ali Koç'a kesti. Twitter hesabından paylaştığı mesajla "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum..." diyen Alişan yenilginin sorumluluğunu Fenerbahçe Başkanına yükledi.

Aziz Yıldırım senden özür diliyorum.... — Alişan (@YeniAlisan) February 23, 2020

HESAP VERİLMELİ

Ardından Instagram hesabından da bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Yanlışların hesabı verilmeli. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz... Şampiyon ya da değil fark etmez... Hayırlı haftalar" dedi.