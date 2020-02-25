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    • 25.02.2020 13:22
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    Şarkıcı 'dan Fenerbahçe Başkanı 'a tepki: Aziz Yıldırım'dan özür diliyorum

    Süper Lig'de 20 yıl aradan sonra evinde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de Başkan 'a tepkiler sürüyor. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'a fark atan ve büyük umutlarla seçilen Ali Koç'a seçim döneminde destek veren şarkıcı Galatasaray derbisinin ardından Aziz Yıldırım'dan özür dileyerek Ali Koç'a tepki gösterdi.

    Şarkıcı Alişan'dan Ali Koç'a tepki

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasına evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanarak rakibini 20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray şampiyonluk yarışına katıldı.

    Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde ise Başkan 'a ve teknik direktör Ersun Yanal'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar ikiliyi istifaya davet ederken, taraftarlarla tartışan Ali Koç tribünden atladı.

    Yenilgi sonrası sinirlerine hakim olamayan şarkıcı da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Seçim döneminde Ali Koç'u destekleyen ünlü şarkıcı, yenilginin ardından faturayı Ali Koç'a kesti. Twitter hesabından paylaştığı mesajla "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum..." diyen Alişan yenilginin sorumluluğunu Fenerbahçe Başkanına yükledi.

    HESAP VERİLMELİ
    Ardından Instagram hesabından da bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Yanlışların hesabı verilmeli. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz... Şampiyon ya da değil fark etmez... Hayırlı haftalar" dedi.

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