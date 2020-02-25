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    • 25.02.2020 09:33
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    • 25.02.2020 09:35
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    'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen şarkıcı Nilüfer bu kez de Aspergillus'a yakalandı

    Geçtiğimiz Ocak ayında göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastanede domuz gribi teşhisi ile yatan şarkıcı 'den üzen haber geldi. Gelen son dakika haberine göre Nilüfer, geçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı. Yapılan tetkiklerde sanatçının akciğerinde mantar enfeksiyonu geliştiği tespit edildi. Peki mantar anlamına gelen ? Aspergillus tedavisi nelerdir? Akciğerde mantar enfeksiyonu görülmesi nedir?

    Nilüfer'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen şarkıcı Nilüfer bu kez de Aspergillus'a yakalandı

    Daha önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran , geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen 'Aspergillus' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Aspergillus'a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.


    YAZ BAŞINDA İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM

    Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık. Bu nedenle Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor. Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, şöyle dedi: "Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım."

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