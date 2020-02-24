Müge Anlı, WhatsApp konuşmalarını canlı yayında ifşa etti! 3 genç kızın şoke eden kaçış planı

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILDILAR

Kayıp kızların anneleri bu sabah ATV'de Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu.

Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.