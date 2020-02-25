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Müge Anlı'da aranan liseli 3 genç kız bulundu! Müge Anlı WhatsApp konuşmalarını ifşa etmişti...

Son dakika haberlerine göre Müge Anlı canlı yayınında aranan lise öğrencisi üç kız İzmir Konak'ta bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istedi. Müge Anlı'nın gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından İzmir Emniyeti'ne ihbar yağdı. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, sorguları ise devam ediyor.

25.02.2020 17:12 - Son Güncelleme: 25.02.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





