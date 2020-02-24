Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Burhan Aykurt ve Sezai Harman hakkında Müge Anlı son dakika gelişmelerini 24 Şubat Atv canlı yayınında aktarıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İzmir'e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu. Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt'a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

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Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Sezai Harmn, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!