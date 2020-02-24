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    • 24.02.2020 15:19
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    • 24.02.2020 15:19
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    ? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye oyuncuları kimler?

    Atiye 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak? 27 Aralık 2019 tarihinde ilk sezonu yayınlanan Atiye dizisi büyük ilgi görmüştü. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini anlatan dizinin ikinci sezon tarihi araştırılıyor. Peki, ? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye oyuncuları kimler? İşte cevaplar...

    Atiye 2. sezon ne zaman?

    Atiye ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin yeni sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini anlatıyor. Netflix'in ikinci Türk dizisi özelliğini taşıyan Atiye dizisinin ilk sezonunda neler yaşandı? ? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye oyuncuları kimler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

    Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.

    ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

    Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

    ATİYE OYUNCU KADROSU

    -Beren Saat

    -Metin Akdülger

    -Başak Köklükaya

    -Melisa Şenolsun

    -Mehmet Günsür

    -Hazal Türesan

    -Tim Seyfi

    -Cezmi Baskın

    -Civan Canova

    -Meral Çetinkaya

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