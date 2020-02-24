Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.02.2020 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2020 09:12
    ABONE OL

    ’dan haberi! Muhterem Nur'un nasıl?

    haberi... Yaklaşık 1 haftadır da tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan ’un na ilişkin yeni haberler var. Muhterem Nur'un doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor. İşte Muhterem Nur'un sağlık durumu...

    Muhterem Nur’dan haber var
    2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi 'in eşi (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.



    ÖZEL YATAK GETİRİLDİ
    Hürriyet'in haberine göre akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Muhterem Nur’dan son dakika haberi! Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri