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Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan Burhan Aykurt gelişmesi Müge Anlı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Mahmut Aykurt, 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında Müge Anlı canlı yayınında hangi itirafta bulundu? İşte Müge Anlı'daki Burhan Aykurt itirafı...

04.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 04.10.2019 17:24
Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Müge Anlı'da beklenen itiraf! Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Burhan Aykurt itirafı merak konusu oldu.28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında hangi itirafta bulundu? Müge Anlı'daki Burhan Aykurt olayında son durum nedir?

Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Muğla Fethiye'de 28 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 1 yıldır her yerde aranıyor. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu. Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt itirafında bulundu!

MÜGE ANLI'DA BURHAN AYKURT İTİRAFI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Günlerdir canlı yayına çıkıp kardeşinin kaçırıldığını iddia eden ağabey Mahmut Aykurt, "Yolumu sarı bir araç kesti. Sürücüsü, Burhan'ı evlilik vaadiyle kandırdıklarını ve parasını aldıktan sonra öldürdüklerini anlattı. Kardeşimi boğmuş" diye anlattı.

Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Müge Anlı'nın sıralı soruları karşısında ağabey Mahmut Aykurt, daha fazla dayanamayarak şok bir itirafta bulundu. Müge Anlı'ya yaptığı itirafta; ailesine, polise ve savcıya tüm anlattıklarının yalan olduğunu söyledi.

Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Ağabey Aykurt; "Kardeşimin başına ne geldi, bilmiyorum. Kaçırılıp öldürüldüğü olayını ben uydurdum. Polis ilgilensin diye yalan söyledim" ifadelerini kullandı.

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