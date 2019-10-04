Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan Burhan Aykurt gelişmesi Müge Anlı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Mahmut Aykurt, 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında Müge Anlı canlı yayınında hangi itirafta bulundu? İşte Müge Anlı'daki Burhan Aykurt itirafı...
Müge Anlı'da beklenen itiraf! Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Burhan Aykurt itirafı merak konusu oldu.28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında hangi itirafta bulundu? Müge Anlı'daki Burhan Aykurt olayında son durum nedir?
Muğla Fethiye'de 28 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 1 yıldır her yerde aranıyor. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu. Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt itirafında bulundu!