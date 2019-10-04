Müge Anlı'da Burhan Aykurt itirafı! Burhan Aykurt'a ne oldu?

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan Burhan Aykurt gelişmesi Müge Anlı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Mahmut Aykurt, 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında Müge Anlı canlı yayınında hangi itirafta bulundu? İşte Müge Anlı'daki Burhan Aykurt itirafı...

04.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 04.10.2019 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





