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    • 16.02.2020 20:06
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    • 16.02.2020 20:06

    kimlerdir? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var?

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 nu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların kim olduğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte yarışmacı kadrosu

    Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları kimler?

    kimlerdir? Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerin hayatı merak edilirken kadrodaki diğer isimler hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacı kadrosu

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Günaydın,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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