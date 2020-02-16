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    • 16.02.2020 19:51
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    • 16.02.2020 19:51

    Survivor ? , nereli ve ne iş yapıyor?

    Survivor ? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 Survivor yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler

    Survivor Tuğba Melis Türk kimdir?

    Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de . Peki, ? , nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

    TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

    Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir. İstanbul'da yaşamaktadır.

    İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor.

    Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Günaydın,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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