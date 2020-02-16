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    • Magazin
    • 19.02.2020 10:02
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    • 19.02.2020 10:02

    Beyin ölümü gerçekleşmişti fenomeni nasıl öldü?

    fenomeni nasıl öldü? Sorusu gündeme bomba gibi düştü. 'da 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı fenomeni 'in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır. Dışarıdan bakıldığında sadece izlenebilen kalp atımlarıdır. Peki TikTok fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir'i kim öldürdü?

    Ares Özdemir nasıl öldü? Kötü haber geldi!

    Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi.

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