Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Tayfun Erdoğan. Peki, Tayfun Erdoğan kimdir? Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum. Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım ve Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.

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