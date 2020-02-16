Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.02.2020 19:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2020 19:51

    Survivor kimdir? , nereli ve ne iş yapıyor?

    Survivor kimdir? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler

    Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

    Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de . Peki, ? , nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

    ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

    Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

    Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Günaydın,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri