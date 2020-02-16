acunn.com: 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takım kadrosu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler?
acunn.com: 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takım kadrosu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? 'O Ses Türkiye'de yarı final mücadelesinin yaşandığı programda Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk görüntüleri paylaştı. 'Survivor 2020' gönüllüler takımı yarışmacısının şoke eden sözleri ve kısa sürede ortaya çıkan büyük değişimi şaşırttı. TV8'in merakla beklenen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'den ilk görüntüler yayınlandı. Hem stüdyoda bulunan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyaz hem de de ekranları başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.
Merakla beklenen Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımı kadroları açıklandı... Geçen sezon Türkiye-Yunanistan konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor, bir sezonluk aranın ardından ünlüler-gönüllüler formatına geri döndü. Önce 'Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını belli oldu ve Survivor 2020'nin 16 Şubat Pazar akşamı başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin yeni sezonuna sayılı günler kala Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler kadrosu açıklandı. İşte Survivor 2020 takımlarının kadrosu...