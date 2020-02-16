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acunn.com: 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takım kadrosu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler?

acunn.com: 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takım kadrosu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? 'O Ses Türkiye'de yarı final mücadelesinin yaşandığı programda Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk görüntüleri paylaştı. 'Survivor 2020' gönüllüler takımı yarışmacısının şoke eden sözleri ve kısa sürede ortaya çıkan büyük değişimi şaşırttı. TV8'in merakla beklenen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'den ilk görüntüler yayınlandı. Hem stüdyoda bulunan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyaz hem de de ekranları başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

16.02.2020 18:44 - Son Güncelleme: 16.02.2020 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





