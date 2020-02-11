Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Sakarya'dan katılan Aysel Durgut, aylardır haber alamadığı eşi Hikmet Durgut'un, Sevil isimli arkadaşı tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor... 52 yaşındaki 3 çocuk babası Hikmet Durgut, Sakarya Karasu'dan, 20 Aralık 2019 tarihinde kayboldu. Müge Anlı, Aysel Durgut'un eşini bulabilecek mi?

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Aysel Hanım, 25 yıllık eşi Hikmet Durgut ile birlikte Sakarya Karasu'da yaşıyordu. 2019 yılının Aralık ayında, Aysel Hanım'ın eşi Hikmet Bey, sosyal medya hesabından, eskiden tanışıklığı olan Sevil isimli arkadaşıyla yeniden konuşmaya başladı.

Kayıp Hikmet Durgut'un konuştuğu arkadaşı aslında Avusturya'da yaşıyordu… Hikmet Bey ile yüz yüze görüşmek için Sakarya Karasu'ya taşındı. Hikmet Bey, eşine olan tavırlarını değiştirmesinin yanı sıra hem kendisini hem de eşini etkileyecek radikal kararlar da aldı. Bunlardan ilki oturdukları evi, Sevil isimli arkadaşının üzerine yapmak oldu. Ardından eşinin banka hesabındaki paraları aldığı da iddiaların arasında yer alıyor.

Aysel Durgut, eşinin Sevil isimli kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu söylerken, kayıp eşinin sosyal medya sayfasına az da olsa girdiğini gördüğünü söylüyor. Ancak aylardır eşiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadığını da sözlerine ekliyor.

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