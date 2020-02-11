Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni tanıtımında, Cenk Cemre'ye önce aşkını, sonra Ceren'in çocuğunun babası olduğunu itiraf ediyor! Nedim, Cemre ve Cenk'i kurtarabilecek mi? Agah bu işte Şeniz'in parmağının olduğunu öğrenecek mi? Peki, Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul son bölümde neler yaşandı? İşte Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ZALİM İSTANBUL 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'yi kurtarmaya çalışırken Cenk de Cemre ile birlikte bir buzhanede kapalı kalır. Ölmek üzere olduğunu düşünen Cenk, Cemre'ye hayatının itiraflarından birini yapar. Bu sırada Nedim de var gücüyle Cemre'yi bulmaya çalışmaktadır. Sonunda Cenk ve Cemre'yi bulan Nedim onları dışarı çıkartır. Ancak ikisinin de durumu oldukça kötüdür. Agah, Şeniz ve diğerleri de onların yanına gider.

Agah Cemre'yi kaçıranları bulur. Olayın Şeniz bir bağlantısı olup olmadığını sorgular.

Agah bu işte Şeniz'in parmağının olduğunu öğrenecek mi? Tüm cevaplar 17 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D'de.

İşte Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı;

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan'ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.