Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisinde kalan güneybatısında dün ve önceki gün toplam 10 yerleşime hakim oldu.

Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki Zirbe, Berkum, Kemari, Kefer Halep, Meyzenaz, Kanatir, Bevvabiyye, Kuseybe, Cib Kas ve Tulhiyye köyleri rejim güçlerinin eline geçti.

Halep'in güneybatısından batı kırsalına doğru ilerleyen rejim güçlerinin M-5 karayolunun tümüne hakim olmasına 10 kilometreden az mesafe kaldı.

Öte yandan rejim güçleri ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Muhalefet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmalarda rejim güçlerinden 1 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı ile 23 mm uçaksavar imha edildi, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.