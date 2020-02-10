Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 'Turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak sosyal medyada çok konuşulan dolandırıcılık mağdurlarını sevindiren haber 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geldi. Türkiye'nin her yerinden gelen milyonlarca kişi İhsan Çapar ve sahte şeyh tarafından dolandırıldı. Son olarak 7.5 milyonluk vurgun yaptıkları bilgisine ulaşılan dolandırıcılar, Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Müge Anlı'nın canlı yayında verdiği gözaltı haberinin ardından 10 Şubat Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı!

Müge Anlı canlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine 7.5 milyonluk vurgun yapan İhsan Çapar isimli şahıs 9 ayrıdolandırıcılık suçundan 'nitelikli dolandırıcılık' nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 10 ŞUBAT - TIKLA

NELER YAŞANMIŞTI?

Bidon bidon çil çil altınlarla dolandırılan sayılarca kişi Müge Anlı'ya gelmeye devam ediyor. Bu yabancı altınları almak için yabancı para isteyip insanlardan dolar alıp yaktığını iddia edilen İhsan Çapar ve sahte şeyh kardeşi Mecit Çapar'ın gözaltına alındığını Müge Anlı açıkladı.

Bu iki kişinin yanında olan 'sahte şeyh'te gözaltına alındı. Sahte Şeyh'in, tarihi eser kaçakçılığı ve bıçaklı yaralamaya kadar birçok suçu olduğu öğrenildi. Gözaltında serbest bırakılan üç kişiyi, Gaziantep ve Mardin Emniyeti tarafından gözaltına alındılar.

Sorguya alınan İhsan Çapar ve Suriyeli sahte şeyh Mardin Savur adliyesine tutuklama talebiyle sevk edildiler.

İkinci Palu vakası dedirten turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesinde mağdurların sayısı artıyor. Adile Yeşilgöz, İhsan isimli şahsın kendisiyle evlenmek istediği için evine geldiğini söylerken, yanında ağabeyi ve babası olduğunu ifade ettiği kişilerin de olduğunu belirtti.

Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.

350 LİRA DEĞERİNDE ALTIN KAPTIRDI

Adile, İhsan ve yanındaki kişilerin ortaya attıkları define iddiasının ardından kendisinin 350 gram, annesinin de 80 90 bin lira değerindeki altınını verdiğini vurguluyor. Adile Hanım, ağabeyinin de verdiği altınlarla birlikte bu şahıslara toplam 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdıklarını sözlerine ekledi.

MARDİN VE ŞANLIURFA'DAN BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI

Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı. Türkiye'nin konuştuğu vurgunda toplam tutar 7.5 milyon TL...