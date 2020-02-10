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    • 10.02.2020 10:11
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    • 10.02.2020 10:11

    ! iyi erkek ve !

    dün gece sahiplerini buldu. Oscar 2020 ödülleri aynı zamanda tarihe de geçmiş oldu. yapımı Parasite En , En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En ve En ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. , Judy filmiyle seçilirken, En Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu. İşte ...

    Oscar 2020 ödülleri iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu!

    92. Oscar ödülleri kazananların tam listesi... 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

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    HaberlerMagazin Haberleri92. Oscar ödülleri kazananların tam listesi! Oscar 2020 ödülleri iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu!
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