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    • Magazin
    • 06.02.2020 10:31
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    • 06.02.2020 10:57

    canlı yayın Atv izle 6 Şubat! Turşu bidonuyla Türkiye'yi dolandıran şebekede son dakika gelişmesi!

    'da son dakika gelişmesi! ATV'de yayınlanan programında kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Canlı yayına çıkan Adile Yeşilgöz ve babası, İhsan Çapar isimli bir şahısın kendilerini dolandırdığını iddia etmişti. Bu iddianın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden ına katılanlar oldu. Turşu bidonuyla 3 milyon TL'lik vurgun kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi nedir? Hepsi ve daha fazlası 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında bugün, turşu bidonuyla 3 milyon TL'lik vurgun yapan İhsan Çapar isimli şahıs hakkında şok gelişme! Atv ında ortaya çıkan dolandırıcılık şebekesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Akılalmaz yöntemlere başvurularak dolandırıcılık yapan çete için mağdurlar harekete geçti. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı turşu bidonuyla dolandırıcılık olayı nedir?

    Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. Define avcılığı, sahte dolar, sahte altın, din istismarı... İzmir Konak'ta yaşayan Adile Hanım ve babası sayesinde büyük bir dolandırıcılık çetesi gün yüzüne çıktı. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan isimli bir kişiyle tanıştı. Bu şahıs, bir çocuk babası olduğunu söylerken, eşini kaybettiğini söyledi. Bir yıl boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden konuştular. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi!

    İkinci Palu vakası dedirten turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesinde mağdurların sayısı artıyor. Adile Yeşilgöz, İhsan isimli şahsın kendisiyle evlenmek istediği için evine geldiğini söylerken, yanında ağabeyi ve babası olduğunu ifade ettiği kişilerin de olduğunu belirtti.

    Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.

    350 LİRA DEĞERİNDE ALTIN KAPTIRDI

    Adile, İhsan ve yanındaki kişilerin ortaya attıkları define iddiasının ardından kendisinin 350 gram, annesinin de 80 90 bin lira değerindeki altınını verdiğini vurguluyor. Adile Hanım, ağabeyinin de verdiği altınlarla birlikte bu şahıslara toplam 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdıklarını sözlerine ekledi.

    MARDİN'DEN DE BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI

    Musa Cihangir ve Neytullah Bozkurt dolandırıldıkları gerekçesiyle programına çıktı. Müge Anlı anlatılanları şaşkınlık içerisinde dinledi. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Müge Anlı Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıkta harcananları açıkladı.

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