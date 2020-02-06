Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha! O anlar yürek sızlattı
Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya başvuran Bursa'da ikamet eden Gülseven Öztan, 7 aydır ağabeyi Ömer Öztan'dan haber alamadığını belirtti. Kayıp Ömer Öztan, İstanbul Levent'te yaşıyor, aynı semtteki çay ocağında da çalışıyordu. 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan; İstanbul'dan, 2019 yılının Temmuz ayında kayboldu. Kaybolmadan üç gün önce Bursa'da yaşayan kız kardeşi Gülseven Öztan'ın yanına gitti. O dönem kimliğini de kaybetmişti… Kız kardeşiyle birlikte giderek kimlik çıkardılar. İstanbul'a döneceği sırada kız kardeşine: "Ölüm var! Hakkını helal et!" dedi. Bursa'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a vardı. Ardından esrarengiz şekilde kayıplara karıştı. Müge Anlı'nın bulduğu Ömer Öztan, canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu! Müge Anlı ise yine yüce gönüllülüğüyle bir kişinin daha elinden tuttu. İşte 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Atv canlı yayınında Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı. 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, her gün saat 10.00'da kayıp dosyaları ve faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Gülseven Öztan, ağabeyi Ömer Öztan'dan 7 aydır haber alamadığını belirterek hayatından endişe ettiğini ifade etti. Son dakika Müge Anlı ile Tatlı Sert gelişmesi stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicileri hem de Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.
44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan; İstanbul'dan, 2019 yılının Temmuz ayında kayboldu. 44 yaşındaki kayıptan, 7 aydır haber alınamıyor. Gülseven Hanım, ağabeyinin kaybolmadan önce 'sevgilim' dediği iki çocuk annesi kadından şüphelendiğini belirtti. Ağabeyinin kaybının ardından o kadını aradığında telefonu, kadının eşi olduğunu söyleyen bir şahsın açması, Gülseven Hanım'ın şüphelerini daha da artırdı…
Kayıp Ömer Öztan, İstanbul Levent'te yaşıyyor, aynı semtteki çay ocağında da çalışıyordu. Kaybolmadan üç gün önce Bursa'da yaşayan kız kardeşi Gülseven Öztan'ın yanına gitti. O dönem kimliğini de kaybetmişti… Kız kardeşiyle birlikte giderek kimlik çıkardılar. İstanbul'a döneceği sırada kız kardeşine: "Ölüm var! Hakkını helal et!" dedi. Bursa'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a vardı. Ardından esrarengiz şekilde kayıplara karıştı.