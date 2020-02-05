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    • 06.02.2020 04:17

    Son dakika: 'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Kirk Douglas kimdir?

    Son dakika haberi! 'li ünlü aktör , 103 yaşında hayatını kaybetti. "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas 103 yaşındaydı. Kirk Douglas kimdir?

    Oscar ödüllü oyuncu hayatını kaybetti

    'li ünlü aktör , 103 yaşında hayatını kaybetti.

    Ünlü oyuncunun oğlu , babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

    OĞLU DUYURDU
    Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

    KİRK DOUGLAS KİMDİR?
    Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

    3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

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