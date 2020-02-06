Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İlk bölümü 25 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan Lucifer dizisi 4. sezonunda heyecan doruktaydı. Dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih heyecanla beklenirken, Netflix tarafından yeni sezona dair açıklama geldi. Peki, Lucifer'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada, "Müjde: Yeni Bir Sezon Yakında Yayında" denildi. Ancak Lucifer'ın yeni sezon tarihi net olarak paylaşılmadı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.

LUCİFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Lucifer ve Chloe öldürülen bir denetmen ile çıplaklar kampı arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışırken, Amenadiel beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırlar.

Lucifer 4. sezon 2. bölüm özeti: Chloe ve Lucifer, bir realite şovunun setinde gerçekleşen cinayeti araştırır. Peder Kinley, planını uygulamaya koyar. Amenadiel, nereye ait olduğunu sorgular.

Lucifer 4. sezon 3. bölüm özeti: Eski bir çete üyesinin öldürülmesi, çok daha karanlık bir suçu maskeler. Lucifer, Chloe'nin bir yalanını yakalar. Dan ve Maze yoldan çıkar. Linda, anneliğe hazırlanır.

Lucifer 4. sezon 4. bölüm özeti: Lucifer ve Chloe, bir mücevher tasarımcısı cinayetini birbirlerinin yardımı olmadan çözmeye çalışır. Lucifer, eski aşkıyla tekrar görüşmeye başlar.

Lucifer 4. sezon 5. bölüm özeti: Bir klasik araba koleksiyoncusunun öldürülmesinin ardından, Lucifer ve Chloe katilin peşine düşer. Aynı zamanda, ilişkilerini düzgünce bitirmeye çalışırlar.

Lucifer 4. sezon 6. bölüm özeti: Lucifer ve Chloe öldürülen bir denetmen ile çıplaklar kampı arasındaki baplantıyı bulmaya çalışırken, Amenadiel beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırlar.

Lucifer 4. sezon 7. bölüm özeti: Eve, erkeğinin meslek hayatında daha aktif rol almaya karar verir. Bu sırada Lucifer özüne döner, Amenadiel ise ailesi için mücadele eder.

Lucifer 4. sezon 8. bölüm özeti: Lucifer ve Chloe, bir öğretmen cinayetini soruşturur. Bu sırada Lucifer, Eve'i onu terk etmeye ikna etmek için fazla ileri gider. Amenadiel, bir gencin akıl hocası olur.

Lucifer 4. sezon 9. bölüm özeti: Lucifer'ın yaşadığı sözde tezahür Chloe'yi endişelendirir, ancak onu asıl korkutan Lucifer'ın geçirdiği fiziksel dönüşümdür. Maze, Eve'e cesaret veren bir konuşma yapar.

Lucifer 4. sezon 10. bölüm özeti: Ölüm saçan iblisler Los Angeles'ta başıboş dolanırken, Lucifer'ın kaosu yatıştırması ve en çok değer verdiği insanları koruması gerekir.