Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı'

"EVİN ALTINDA DEFİNE VAR!"

Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.