Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı'
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden bir dolandırıcılık hikayesi! Üç harfliler, sahte altınlar, define... ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Canlı yayına çıkan Adile Yeşilgöz ve babası, İhsan Çapar isimli bir şahısın kendilerini dolandırdığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından canlı yayına gelen telefon bağlantılarının ardı arkası kesilmedi. Mardin'den 3 kişi programa bağlanarak, Çapar hakkında ihbarda bulundu. Tüm bu ihbarlardan sonra dolandırıcılık mağdurları 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılarak dolandırılma hikayelerini anlattı. Sayıları gittikçe artan mağdurlardan Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Musa Bey'in İhsan Çapar isimli şahıs hakkında "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldırdı, Kur'an-ı da ters okuyor" sözleri trajikomik anlara neden oldu. İşte şoke eden Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi...
Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. Define avcılığı, sahte dolar, sahte altın, din istismarı... İzmir Konak'ta yaşayan Adile Hanım ve babası sayesinde büyük bir dolandırıcılık çetesi gün yüzüne çıktı. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, geçen sene sosyal medyadan 35 yaşındaki İhsan isimli bir kişiyle tanıştı. Bu şahıs, bir çocuk babası olduğunu söylerken, eşini kaybettiğini söyledi. Bir yıl boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden konuştular. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi!
"EVİN ALTINDA DEFİNE VAR!"
Adile, evinde hep birlikte sohbet ettikleri esnada, İhsan Bey ve beraberindeki kişilerin, evde define olduğunu iddia ettiklerini anlattı. Definecilik işinden anladığını öne süren bu kişilerin, Adile Hanım ve ailesinin ellerinde avuçlarında ne varsa kendilerine vermeleri halinde, altında define olduğunu iddia ettikleri, odadan altın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylediklerini ifade etti.
350 LİRA DEĞERİNDE ALTIN KAPTIRDI
Adile, İhsan ve yanındaki kişilerin ortaya attıkları define iddiasının ardından kendisinin 350 gram, annesinin de 80 90 bin lira değerindeki altınını verdiğini vurguluyor. Adile Hanım, ağabeyinin de verdiği altınlarla birlikte bu şahıslara toplam 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdıklarını sözlerine ekledi.
MARDİN'DEN DE BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI
Konunun canlı yayına katılması ile birlikte programa Mardin'den 3 kişi bağlandı ve İhsan Çapar hakkında ihbarda bulundular. 5 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Neytullah Bozkur ve Musa Cihangir, aynı şebeke tarafından dolandırıldıklarını anlattı. Musa Cihangir, söz konusu şebekenin çalıştırdığı kadınları evlenmek isteyen kişilerle tanıştırarak o kişileri dolandırdığı iddia edildi.