Müge Anlı Atv canlı yayın izle 3 Şubat! Pınar Kaynak cinayetini kim işledi? Şok gelişme

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Pınar Kaynak'ın katili bulunuyor mu? Milyonlarca kişinin izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 Şubat Pazartesi günü neler yaşanacak? Trabzon cinayetinde son durum nedir? Pınar Kaynak'ı kim öldürdü, cinayeti kim örtbas etti, gerçeği kim gizledi? Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Pınar'ın annesi İrfan Hanım, cinayetten 3 yıl sonra ilk kez kızının cesedinin bulunduğu bölgeye gitti.

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 3 ŞUBAT - TIKLA

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen birbirinden ilginç olaylara ev sahipliği yapan Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın tecavüze uğrayıp katledildiği görüntülerin iç acıtıcı olduğunu, genç kadının gerçekten vahşice katledildiğini belirtti.15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da defalarca tecavüze uğradıktan sonra başından ezilerek katledilen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ı 2,5 yıl önce tahliye edilen Arın ve Nuri mi, defalarca şiddet uygulayan Murat mı, yoksa suçlamaların odağındaki dayı mı öldürdü? Genç kadının akılalmaz yaşamında ortaya çıkan detaylar, cinayetin çözülmesini zorlaştırıyor. Ancak başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibi her detayı en ince ayrıntısına kadar incelemeye devam ediyor.

Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!