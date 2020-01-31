Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? Genç kadının tecavüze uğrayıp öldürüldüğü yer kan dondurdu
Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı! Atv'de hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Pınar Kaynak'ın katili kim? 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak'ı cinayet gecesi gördüğünü söyleyen görgü tanığı konuştu. Defalarca tecavüze uğradıktan sonra başından ezilerek vahşice katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın ölü olarak bulunduğunda zincire bağlı olduğu belirtilmişti. Ane İrfan Hanım 15 Ağustos 2017 tarihinde katledilen kızı Pınar Kaynak'ın cesedinin bulunduğu bölgeye ilk kez Müge Anlı ekibiyle gitti. Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinin detaylarını paylaşırken, canlı yayında gösterilen bölge tüyler ürpertti! İşte 31 Ocak Müge Anlı'da yaşananlar!
Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Pınar'ın annesi İrfan Hanım ilk kez kızının cesedinin bulunduğu bölgeye gitti. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen birbirinden ilginç olaylara ev sahipliği yapan Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın tecavüze uğrayıp katledildiği görüntülerin iç acıtıcı olduğunu, genç kadının gerçekten vahşice katledildiğini belirtti.
15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da defalarca tecavüze uğradıktan sonra başından ezilerek katledilen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ı 2,5 yıl önce tahliye edilen Arın ve Nuri mi, defalarca şiddet uygulayan Murat mı, yoksa suçlamaların odağındaki dayı mı öldürdü? Genç kadının akılalmaz yaşamında ortaya çıkan detaylar, cinayetin çözülmesini zorlaştırıyor. Ancak başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibi her detayı en ince ayrıntısına kadar incelemeye devam ediyor.
Pınar'ın annesi İrfan Hanım, kızının öldürüldüğü bölgeye ilk kez Müge Anlı ekibi ile geldi. İrfan Hanım, "Burada birini yok etseler kimse duymaz. Evim ile burasının arası yürüyerek 5 dakika. Pınar neden beni aramamış 'anne gel beni al' diye ya da Arın buraya bıraktıysa beni tanıyor madem neden benim yanıma getirmemiş? Herkes beni suçluyor, insanlar bana inanmıyor ama ben kızımın kötülüğünü neden isteyeyim? Hiç olur mu öyle şey? O gece zorla arabaya bindirilmiş olmalı Pınar. Madem o kadar alkollü, ayakta bile duramayacak durumdaysa trafodan öldürüldüğü yere yürüyerek gidemez. Lütfen kim ne biliyorsa Müge Anlı'ya konuşsun!" dedi.
Pınar'ın babası Mehmet Bey, Pınar'ın eski eşinin çalışmadığını ve Pınar'a şiddet uyguladığını bu sebepten şiddetli geçimsizlik gerekçesi ile boşandıklarını anlattı. Ancak tek neden bu değildi... Eski eş Pınar ile evliyken başka bir kadından çocuk sahibi de olmuştu. Ve fotoğrafları gören Pınar daha fazla bu duruma katlanmak istemeyerek boşandı.