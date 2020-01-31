Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? Genç kadının tecavüze uğrayıp öldürüldüğü yer kan dondurdu

Pınar'ın annesi İrfan Hanım, kızının öldürüldüğü bölgeye ilk kez Müge Anlı ekibi ile geldi. İrfan Hanım, "Burada birini yok etseler kimse duymaz. Evim ile burasının arası yürüyerek 5 dakika. Pınar neden beni aramamış 'anne gel beni al' diye ya da Arın buraya bıraktıysa beni tanıyor madem neden benim yanıma getirmemiş? Herkes beni suçluyor, insanlar bana inanmıyor ama ben kızımın kötülüğünü neden isteyeyim? Hiç olur mu öyle şey? O gece zorla arabaya bindirilmiş olmalı Pınar. Madem o kadar alkollü, ayakta bile duramayacak durumdaysa trafodan öldürüldüğü yere yürüyerek gidemez. Lütfen kim ne biliyorsa Müge Anlı'ya konuşsun!" dedi.