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    • Magazin
    • 03.02.2020 14:53
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    • 03.02.2020 14:58

    'ya çıkan Ferdi Ölmez'in annesi şoke etti: İkinci eşim Ahmet'ten olduğunu biliyorum ama...

    canlı yayınına çıkan 39 yaşındaki Ferdi Ölmez, hiç görmediği annesini aramak için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ferdi Ölmez, DNA testinde baba bildiği kişinin babası çıkmadığını, hiç görmediği annesi gibi babasını da bulmak istediğini açıkladı. İşte 3 Şubat canlı yayında kayıpları bulan ve 3 aileyi birden sevindiren Müge Anlı'da yaşananlar!

    Müge Anlı'daki Ferdi Ölmez'in annesi şoke etti!

    , 3 Şubat son bölümde 3 aileyi birden sevindirdi. İzmir'de yaşayan 39 yaşındaki Ferdi Ölmez, hiç tanımadığı annesi Nurten Hanım'ı bulabilmek için Müge Anlı'nın stüdyosundaydı. Annesini hiç görmeden büyüyen Ölmez, Müge Anlı'nın müjdeli haberi ile büyük bir mutluluk yaşadı. Ferdi Ölmez'in Müge Anlı canlı yayına gelen annesi ile kucaklaşması milyonları ekran başına kilitledi.

    Anne Nurten Oktan bulundu. Müge Anlı canlı yayınında anne-oğul ilk kez kucaklaştı. Nurten Oktan'ın, "Ferdi'nin ikinci eşim Ahmet'ten olduğunu biliyorum ama ilk eşimden de olabilir." açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.

    İstanbul Beykoz'da 27 Ocak günü kaybolan 50 yaşındaki Havva Özel'in yeğenleri Müge Anlı'ya çıkmıştı. Adem Ay gözyaşları içinde; "Teyzem, görümcesi ile kavga etti. Ondan sonra kayıplara karıştı. Başına kötü bir şey gelmesinden endişe ediyoruz" dedi. Müge Anlı, 2 çocuk annesi kadına ulaştı. Canlı yayına gelen Havva Özel, evinde yaşadığı sorunlar nedeniyle gittiğini söyledi.

    1 ay önce Kağıthane'deki evinden çıkıp bir daha geri dönemeyen 3 çocuk 36 yaşındaki annesi Pelin Yıldırım'ı hiçbir yerde bulamayan ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Hayatından endişe edilen genç kadını Müge Anlı, buldu ve ailesine sağlık haberini verdi.

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