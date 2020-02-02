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    • 02.02.2020 21:52
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    • 02.02.2020 21:52

    : Hızır kaçırılıyor! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yeni tanıtımda Hızır'ın kaçırıldığı görülüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ...

    Hızır kaçırılıyor!

    Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Hızır Ali'nin annesi Ceylan'ın geri döndüğü son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Hızır'ın kaçırıldığı görülüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

    İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı;

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

    İLYAS VE ALPARSLAN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

    Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

    HIZIR TEKRAR İŞLERİN BAŞINA GEÇİYOR

    'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

    ALTAN TUFAN'LA ANLAŞIYOR

    Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

    İLYAS VE BORAN HAREKETE GEÇİYOR

    Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

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