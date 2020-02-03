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    • Magazin
    • 04.02.2020 09:14
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    • 04.02.2020 09:14

    Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait ifşa fotoğrafları... Jet sosyete oyuncusu Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları sansürsüz yayınlandı!

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında 3 gündür konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. suçuna maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na ünlülerden destek yağmaya devam ediyor. Son gelen habere göre ise Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından bir açıklama yaptı ünlü oyuncu yasal sürecin başladığı beliri. Twitter gündeminde TT olan ünlü oyuncunun hayranları konuyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntülerinin da paylaşılmasının ardından yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

    Aslı Bekiroğlu'ndan bomba ifşa açıklaması!

    Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ile erkek arkadaşına ait olduğu öne sürülen bazı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırıldı. Fotoğrafların yayılmasının ardından Bekiroğlu ve erkek arkadaşının özel hayatı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. İşte Askı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait resimler ve videolar... Detaylar takvim.com.tr'de.

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    HaberlerMagazin HaberleriAslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait ifşa fotoğrafları... Jet sosyete oyuncusu Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları sansürsüz yayınlandı!
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