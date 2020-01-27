Atv canlı yayınında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler şoke etmeye devam ediyor.

24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

Elif Kaynak'ın arkadaşları Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanarak Pınar'ın, annesinin sevgilisi tarafından 13 yaşındayken tecavüze uğradığını belirtti. Stüdyoda bulunan baba Mehmet Kaynak canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 27 OCAK - TIKLA

"ÇIĞLIK ATARAK CAMA VURUYORDU!"

Yayın sonunda bir izleyiciden gelen bilgi ise hareketli anlara neden oldu. Trabzon'da yaşayan bir izleyici, yakınının kendisine; "Kahverengi Broadway bir aracın içinde bir sürü erkek vardı. İçeride bir de kadın vardı ve kadın çığlık atarak cama vuruyordu." dediğini aktardı. İşte izleyicinin sözleri...

"BENİ KURTARIN!"

Adını vermek istemeyen izleyici, "Ben o mahallede oturuyorum. Cinayet gecesi bizim kapının önünde geçmiş. Kız cama vurup "Beni kurtarın" diye bağırıyordu. Açık kahverengi bir Broadway. Saat 00:00, 00:30 civarı. Bana bunu kardeşlerim anlattı. Onlar o gece söylememiş bana. 10-13 yaşlarındalar. Cinayeti öğrenince anlattılar. İçinde bir kaç erkek var dediler. Hızlı geçmiş araç içiyorlarmış." şeklinde konuştu.