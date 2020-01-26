Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'nın yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için toplumun her kesiminden yardım yağarken, Acun Ilıcalı da depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde ünlü iş insanları ve sanatçılar da canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar.

NE KADAR YARDIM TOPLANDI?

Ilıcalı, programda ilk saatlerinde ise toplam 27 milyon TL'den fazla para yardımı toplandığını açıkladı. Ilıcalı, "Şu anda gerçekten hayal ettiğim tabloyla karşı karşıyayım" dedi.

NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabiliyor.