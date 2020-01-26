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    • 26.01.2020 23:35
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    • 26.01.2020 23:35

    ’dan 'de i için yardım kampanyası! Nasıl bağış yapılır? Ne kadar yardım toplandı?

    'de inde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'de yayınlnan Tek Yürek isimli yardım programda bir çok vatandaş yardımda bulundu. Programda 28 milyon TL'den fazla para toplandı.

    Acun'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası

    6,8 şiddetindeki le sarsılan ve 'nın yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

    Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için toplumun her kesiminden yardım yağarken, da depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

    Kampanya çerçevesinde ünlü iş insanları ve sanatçılar da canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar.

    NE KADAR YARDIM TOPLANDI?
    Ilıcalı, programda ilk saatlerinde ise toplam 27 milyon TL'den fazla para yardımı toplandığını açıkladı. Ilıcalı, "Şu anda gerçekten hayal ettiğim tabloyla karşı karşıyayım" dedi.

    NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
    DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabiliyor.

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