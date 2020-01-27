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    • 27.01.2020 10:46
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    • 27.01.2020 11:00

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 2. fragmanı: Aramızda kan var! yeni bölümde neler olacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin 5 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4 haftalık bir aradan sonra izleyici karşısına çıkmaya hazır! Hızır Ali'nin annesi Ceylan'ın yeniden Türkiye'ye dönüşü ile ortalık iyice geriliyor. Hızır Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölümde riskli planını devreye sokuyor! Milyonların merakla beklediği 154. yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

    Aramızda kan var!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. 4 haftalık bir aradan sonra izleyicisi yeni bölüme kavuşuyor. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölümde neler olacak?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA


    Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

    Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

    Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

    EDHO 153. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

    EDHO 153. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

    HIZIR'DAN TUFAN'I BİTİRECEK PLAN

    İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

    TUFAN KENDİNE MÜTTEFİK ARIYOR

    Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

    HIZIR, CENGİZ'İN PEŞİNDE

    Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

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