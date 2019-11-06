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  • 06.11.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 18:00

'de fırtınası! ? İşte Kuruluş Osman kadrosu ve fragmanı!

ekranlarında fırtınası esmeye başlayacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu 'nin hayatı ve devletin kuruluş süreci anlatılacak. Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı yayınlandı. Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit tanıtımdaki performansı ile büyük beğeni topladı. İzleyiciler Kasım ayının ilk günlerinde merakla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve 1. sezon fragmanı... Kuruluş Osman'ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor.

ATV'de Kuruluş Osman fırtınası! Bu akşam var mı?

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağı araştırılanlar arasında bulunuyor. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman hikayesi ile izleyicinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarında izleyici karşısında çıkacak olan dizide Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Kuruluş Osman'da başrol oynayacak Burak Özçivit ve partneri Hazal Subaşı'nın nasıl uyum sağlayacağı çok merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı ve oyuncu kadrosu detayları

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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