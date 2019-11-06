Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağı araştırılanlar arasında bulunuyor. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman hikayesi ile izleyicinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarında izleyici karşısında çıkacak olan dizide Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Kuruluş Osman'da başrol oynayacak Burak Özçivit ve partneri Hazal Subaşı'nın nasıl uyum sağlayacağı çok merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı ve oyuncu kadrosu detayları

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.