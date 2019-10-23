Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Doğum sonrası kilolu fotoğrafları çekilen yıldız oyuncu ile ilgili araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun kardeşini görünce gözlerine inanamadı. İşte ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri.