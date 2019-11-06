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  • 06.11.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 18:11

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının duayen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ünlü oyuncudan kötü haber

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

"SAĞLIK SORUNLARIM VAR AMA GEÇECEK"
Duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Yıldızoğlu, "83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

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