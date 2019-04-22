Ahmet Kural'a son dakika hapis cezası verildi. Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Yani ünlü oyuncu, mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Peki hapis cezası alan Ahmet Kural kimdir nereli kaç yaşında? Ahmet Kural, Sıla olayı davası neydi? İşte tüm detaylar

AHMET KURAL SILA DAVASI NELER YAŞANDI?

Mahkeme, celse arası yapılan sanık avukatının taleplerini (kanlı gömleğin, darp raporunun incelenmesi) yargılamayı uzatacak nitelikte olduğundan reddine karar verdi. Kural'ın avukatları tanık dinletmek ve olay yerinde keşif yapılmasını istediler. Mahkeme bu konuyu reddetti.

Sanık avukatları, "uyuşturucu kullandığı için şiddet uyguladı iddiası var" diyerek bu konuda Kural'ın ek ifade verilmesini istedi. Mahkeme bu durumu reddetti. Esas hakkında beyanlarını sunmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. "Usule uygun değil ve yargılamayı uzatma amaçlı" diyerek.

Sanık avukatları da adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini kaydetti.

Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Sanık avukatı, "Son sözünü soramazsınız" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın aktardığı bilgilere göre; Ahmet Kural, "İlk sözü evden çıkarken seni bitireceğim diyen bir hanımefendi, projesine kurban oluyorum. Kariyerimin ve ailemin, kamuoyunda beni bitirmeye yönelik projedir" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN AHMET KURAL KARARI

Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Yani ünlü oyuncu, mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SILA'DAN AÇIKLAMA

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan şarkıcı Sıla şunları söyledi:

"Türk adeletine teşekkür ediyorum. Mutluyum. Çok travmatik bir dönemdi benim için; bunun iddia olduğu söylendi; türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız; çok kolay bir şey değil sağlam kalmak. Ama bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil!" dedi.

MAHKEME O TALEPLERİ REDDETTİ!

Mahkemede karar öncesi Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

AHMET KURAL: ONA DA UYUŞTURUCU TESTİ YAPILSIN

Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi.

Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

AHMET KURAL, SILA OLAYI NEYDİ?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

AHMET KURAL KİMDİR?

Doğum Yeri : Kütahya/ Türkiye

Doğum Tarihi : 10.11.1982 -

Ahmet Kural

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

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