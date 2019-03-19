'DELİLLERİ YOK ETME, GİZLEME'
Sıla; bir haber bülteninde, üzerinde oynanmış görüntüler yayınlandığını ve bunların Ahmet Kuraltarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Kural hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.
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