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  • 19.03.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 09:43

'nın 'a verilen takipsizlik kararı itirazına ret!

, sevgilisi 'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.Sıla - Ahmet Kural davasının ilk duruşması 12 gün önce görüldü. Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Hakimlik, Sıla’nın itirazını reddetti.

'DELİLLERİ YOK ETME, GİZLEME'

Sıla; bir haber bülteninde, üzerinde oynanmış görüntüler yayınlandığını ve bunların Ahmet Kuraltarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Kural hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.

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