Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni gelişme yaşandı. Kural'ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın dün davanın görüldüğü mahkemeye gitti.





Avukatlar, mahkemeye verdikleri dilekçede Sıla Gençoğlu'nun darp iddiası sonrası özel hastaneden aldığı raporun araştırılmasını istedi. İdrar ve kan tahlilinin neden yapılmadığının araştırılmasını da talep etti...