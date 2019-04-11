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  • 11.04.2019
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Oyuncu 'ın, 'nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni gelişme yaşandı

’ın avukatları mahkemeye dilekçe verdi: Darp edilen bölgelerin fotoğrafları raporda yer almıyor.

Kural hatasına itiraz talebi

Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni gelişme yaşandı. Kural'ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın dün davanın görüldüğü mahkemeye gitti.



Avukatlar, mahkemeye verdikleri dilekçede 'nun darp iddiası sonrası özel hastaneden aldığı raporun araştırılmasını istedi. İdrar ve kan tahlilinin neden yapılmadığının araştırılmasını da talep etti...

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