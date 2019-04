Ahmet Kural ve Sıla olayında ismi geçen Okan Can Yantır yeniden gündeme geldi. Ahmet Kural ve Sıla arasında yaşanan şiddet olayının ikinci duruşması bugün, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Peki, bu olayda ismi geçen Okan Can Yantır kimdir? Okan Can Yantır kaç yaşında ve nereli? İşte Okan Can Yantır hakkında merak edilenler...

OKAN CAN YANTIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Okan Can Yantır, 1980 yılında doğdu. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm'nde tamamlayan Yantır, 38 yaşındadır. Aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır'ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.