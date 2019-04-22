Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayının ikinci davası bugün görüldü. İkinci kez hakim karşısına çıkan Ahmet Kural'a tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Peki, Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Kural hakkında merak edilenler...

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya' da dünyaya geldi. Oyuncu Ahmet Kural aslen Ankaralıdır. Babası emniyet müdürüdür. Konservatuvar'da okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmaları'na katıldı. Babasının tayinleri yüzünden 11 senede 12 okul değiştirdi. Çocukluğu Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Antalya, Karaman ve Denizli merkezlerinde geçti. Lise dönemini Antalya'da okuduğu için Antalya'yı daha çok beğenmektedir. Konya Selçuk Üniversitesi' nde Radyo ve Televizyon Sinema bölümünü bitirdi. Ardından Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Aktörlük eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı.

Tiyatro eğitimi sırasında Levent Kırca tarafından keşfedilince Levent Kırca-Oya Başar tiyatrosu'na dahil edildi. Yüzlerce turneye çıktı. Turne ve tiyatro zamanında Fikrimin İnce Gülü dizisinde yer aldı. Ahmet Kural diziye devam ederken TRT'deki Evimin Erkeği dizisinde Kapıcı Reco'yu canlandırdı. Gazi dizisinden teklif gelince birçok projeyi bırakmak zorunda kaldı. Gazi dizisiyle aynı yıl Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal'la beraber oynadı.

Elde Var Hayat ve Üsküdar'a Gideriken isimli yapımlarda da rol alan oyuncu, Çalgı Çengi filmi ile sükse yaptı ve İşler Güçler dizisi ile fenomen oldu. 2013 yılında "Düğün Dernek" filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı.13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmıştır.

2018 Ailecek Şaşkınız - Ferhat

2017 Çalgı Çengi İkimiz - Gürkan

2016 - Hayatımın Aşkı: Konuk Oyuncu (1. Bölüm)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet - Tüpçü Fikret

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi - Bakan

2014 - Kardeş Payı - Metin Özdemir

2013 - Düğün Dernek - Tüpçü Fikret

2012-2013 - İşler Güçler - Kendisi (Ahmet Kural)

2012 - Behzat Ç. - Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)

2011 - Üsküdar'a Giderken - Kasap Hasip

2010-2011 - Elde Var Hayat - Metin

2010 - Memleket Meselesi - Mustafa

2010 - Çalgı Çengi - Gürkan

2009 - Ramazan Güzeldir - Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)

2009 - Bir Bulut Olsam - Harun Öğretmen

2009 - Kahramanlar - Serkan

2008 - Gazi - Fırat Kalender

2007 - Evimin Erkeği - 5Kapıcı Reco

2007 - Fikrimin İnce Gülü - Savaş