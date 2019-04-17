Eski aşıklar Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Türkiye'nin gündemine oturan davasında yeni gelişme yaşandı. İkili arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada Kural'ın avukatları, Sıla'nın olay günü üzerinde olduğu iddia edilen kanlı gömleğin inceleme yapılmadan teslim edildiğini söyleyerek inceleme talep etti. Ahmet Kural'ın avukatları tarafından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne şu gerekçelerle dilekçe sunularak inceleme istedi:



"Müşteki; bir kutu içinde sunduğu eşyaları, büyük bir telaşla ve savcılığın incelemesine dahi fırsat tanımadan alelacele aynı gün iade almıştır. Dolayısıyla bu kıyafetlerin 'kanlı mı, yırtık mı, düğmeleri kopuk mu' olduğunu bilen ya da gören yoktur. Eşyaların adli emanete dahi indirilmeden apar topar alınması, bu kıyafetlerde olan veya olması gerekip de olmayan bir durumla açıklanabilir." Sıla ile Ahmet Kural arasındaki davaya 22 Nisan'da devam edilecek.