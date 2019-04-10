Ahmet Kural'dan anlamlı paylaşım! Ahmet Kural'ı İlk kez böyle göreceksiniz!

Kendisi de bir polis çocuğu olan Kural bu özel günle ilgili olarak yıllar önce henüz çocukken katıldığı bir törende çekilmiş fotoğrafını kullandı ve altına da şunları yazdı, "Biz 4 kişilik bir aşka (küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık."VATAN " 🇹🇷 Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. Yılını kutlarım🇹🇷 ( Nevşehir 1988 )"