Ahmet Kural'dan anlamlı paylaşım! Ahmet Kural'ı İlk kez böyle göreceksiniz!
Ahmet Kural, kuruluşunun 174. yılını kutlayan Türk Polis Teşkilatı hakkında paylaşımda bulundu. Son dönemlerde şarkıcı Sıla ile yaşadığı mahkeme süreci ile adı anılan ve davası devam eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından 174. yaşını kutlayan Türk Polis Teşkilatı hakkında bir paylaşımda bulundu. Kendisi de bir polis çocuğu olan Ahmet Kural, çocukluk yıllarında babasıyla birlikte polis üniforması giydiği fotoğrafı paylaştı. Kural'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
10.04.2019 13:22
- Son Güncelleme: 10.04.2019 13:22
Ahmet Kural, Instagram hesabından anlamlı paylaşımda bulundu. Geride bıraktığımız yılın son aylarını şarkıcı Sıla ile yaşadığı mahkeme süreci ile geçiren ve içinde bulunduğumuz 2019 yılında da davası devam eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından 174. yaşını kutlayan Türk Polis Teşkilatı hakkında bir paylaşımda bulundu. Ahmet Kural'ın çocukluk hali kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kendisi de bir polis çocuğu olan Kural bu özel günle ilgili olarak yıllar önce henüz çocukken katıldığı bir törende çekilmiş fotoğrafını kullandı ve altına da şunları yazdı, "Biz 4 kişilik bir aşka (küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık."VATAN " 🇹🇷 Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. Yılını kutlarım🇹🇷 ( Nevşehir 1988 )"
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