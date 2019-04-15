Duygu Sarışın kimdir? Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşamaya başladıktan sonra magazin gündeminin odağında olan isimlerien biri olan Sarışın'ın Ulusoy'la olan ilişkisi, hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler merak konusu oldu. Peki Duygu Sarışın kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Ayrıntılar haberimizde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır





DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.